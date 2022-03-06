Події

16:06 06.03.2022

Гуманітарний вантаж для Маріуполя перебуває в дорозі – голова Донецької ОВА

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Гуманітарний вантаж для Маріуполя перебуває в дорозі – голова Донецької ОВА

Гуманітарний вантаж із Запоріжжя до Маріуполя перебуває в дорозі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Колона з гуманітарним вантажем, яка виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що до пункту призначення не дісталася і наразі перебуває в дорозі", - написав Кириленко в Telegram у неділю.

Він нагадав, що евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: "росіяни розпочали перегрупування своїх сил і потужні обстріли міста".

"Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", - наголосив Кириленко.

Теги: #маріуполь #гуманітарка
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