Події

15:56 06.03.2022

Понад 3000 дітей і людей з інвалідністю, дітей-сиріт евакуйовано з Києва до Європи - Кличко

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Понад 3000 дітей і людей з інвалідністю, дітей-сиріт евакуйовано з Києва до Європи - Кличко

Майже 1000 дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та людей з інвалідністю евакуювали у суботу з Києва до Польщі, повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

"Місто продовжує евакуйовувати дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та людей з інвалідністю. Учора евакуаційним рейсом до Польщі відправили близько 1000 киян таких категорій. Серед них – і майже 200 дітей з інвалідністю, 32 з яких пересуваються на кріслах колісних", - написав Кличко в Telegram у неділю.

Він зазначив, що рейс організувала міська влада спільно із Центром взаємодопомоги "Спасемо Україну".

"Усього ж за ці дні, такими спільними евакуаційними рейсами до Європи вже відправили понад 3000 осіб", - підсумував Кличко.

Теги: #евакуація #київ
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