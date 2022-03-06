Події

15:37 06.03.2022

Понад 140 тисяч українців повернулися до країни з початку нападу Росії – Держприкордонслужба

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Понад 140 тисяч українців повернулися до країни з початку нападу Росії – Держприкордонслужба

Понад 140 тисяч українців повернулися до країни з початку нападу Російської Федерації, більшість із яких – чоловіки, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб від початку російської агресії. Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців. Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки", – зазначається у повідомленні у Facebook.

Прикордонники також забезпечили пропуск 2 450 автомобілів із гуманітарною допомогою, спрямованою з-за кордону.

Теги: #повернення #громадяни
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