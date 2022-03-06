Жителі Генічеська та Новоолексіївки вийшли на акцію протесту проти російської окупації – очевидці

Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська та Новоолексіївки (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників, повідомляють агенції очевидці.

За їхніми словами, понад тисячу людей вийшли на центральні вулиці Генічеська з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.

На акцію протесту проти російської окупації вийшло також понад тисячу жителів Новоолексіївки, які, окрім українських прапорів, активно використовують прапори кримськотатарського народу.

Джерело: https://t.me/inform_resistance/30

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