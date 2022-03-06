Події

13:45 06.03.2022

Україна захищатиме себе добровільно та масово – Подоляк

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе добровільно та масово незалежно від віку та соціального статусу захисників.

"Яворів. Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Україна захищатиме себе. Добровільно. Масово. Незалежно від віку й соціального статусу. Заради сімей та дітей. Доказ цьому – переповнені добровольцями полігони та військкомати! Усе тільки починається…", - написав Подоляк у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500431004670078978

Теги: #захист #добровольці
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