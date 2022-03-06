Блінкен: Команда посольства США виконала героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну

Команда посольства США в Україні виконала героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, який зустрівся з американськими дипломатами.

"Так приємно відвідати нашу команду посольства США в Києві сьогодні. Вони проробили героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну, надаючи критично важливу допомогу американським громадянам, які залишають Україну. Ми всі неймовірно пишаємося ними", - написав Блінкен у Twitter у неділю.

Крім того, Блінкен повідомив, що США закликали громадян США негайно залишити територію Російської Федерації, оскільки можливості США надати допомогу у разі потреби обмежені.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1500424282475835394?s=20&t=lP3c0eS2emmr68C5FTnLMA