Події

13:43 06.03.2022

Блінкен: Команда посольства США виконала героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну

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Команда посольства США в Україні виконала героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, який зустрівся з американськими дипломатами.

"Так приємно відвідати нашу команду посольства США в Києві сьогодні. Вони проробили героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну, надаючи критично важливу допомогу американським громадянам, які залишають Україну. Ми всі неймовірно пишаємося ними", - написав Блінкен у Twitter у неділю.

Крім того, Блінкен повідомив, що США закликали громадян США негайно залишити територію Російської Федерації, оскільки можливості США надати допомогу у разі потреби обмежені.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1500424282475835394?s=20&t=lP3c0eS2emmr68C5FTnLMA

Теги: #сша #дипломати #блінкен
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