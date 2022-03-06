Події

13:36 06.03.2022

Блінкен обіцяє й надалі надавати допомогу Україні

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Блінкен обіцяє й надалі надавати допомогу Україні

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США й надалі допомагатимуть Україні.

"США надавали постійну підтримку Україні, зокрема з метою зміцнення її обороноздатності. Тільки останнім часом ця допомога становила майже один мільярд доларів", - заявив Блінкен у неділю на спільній пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду у Кишиневі.

Він наголосив, що США і надалі надаватимуть допомогу.

"Ми розглядаємо можливості надання допомоги, зокрема літаками через Польщу", - сказав держсекретар США.

Водночас він знову закликав до миру і не заявив, що США необхідно зберегти відносини з РФ.

"Ми також закликали американських громадян утриматися від поїздок до Росії. Водночас важливо підтримувати дипломатичні відносини між нашими країнами, щоб у разі потреби мати можливість надавати таку допомогу", - повідомив Блінкен.

Ситуацію в Україні він охарактеризував як найбільший виклик, з яким зіткнувся регіон, зокрема Молдова, за останні 30 років.

"І ми надамо допомогу всім країнам, які зіткнулися з цим викликом першими, маючи спільний кордон з Україною. США виділять на це $2,75 млрд, зокрема на допомогу країнам, які приймають українських біженців", - заявив Блінкен.

Блінкен приїхав напередодні пізно увечері з візитом до Молдови. У неділю він провів зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Теги: #сша #допомога #блінкен
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