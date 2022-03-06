Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада

Російські окупанти в неділю продовжують обстріл житлових кварталів Бучі (Київська обл.) та блокують доставку гуманітарної допомоги для жителів громади, повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбуці.

У ньому уточнюється, що міськрада щодня отримує майже тисячу повідомлень від жителів Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

"Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість жителів перебуває у підвалах", - наголошують у міськраді.

Там додають, що громаді потрібна підтримка, щоб "вистояти та вижити". "Допоможіть урятувати жителів громади", - підсумували в міськраді.