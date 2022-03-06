Події

09:19 06.03.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада

1 хв читати

Російські окупанти в неділю продовжують обстріл житлових кварталів Бучі (Київська обл.) та блокують доставку гуманітарної допомоги для жителів громади, повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбуці.

У ньому уточнюється, що міськрада щодня отримує майже тисячу повідомлень від жителів Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

"Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість жителів перебуває у підвалах", - наголошують у міськраді.

Там додають, що громаді потрібна підтримка, щоб "вистояти та вижити". "Допоможіть урятувати жителів громади", - підсумували в міськраді.

Теги: #допомога #київська #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:36 06.03.2022
Російські військові використовують населення Сумської області як "живий щит" для прикриття зенітно-ракетних комплексів С-300 – голова ОВА

Російські військові використовують населення Сумської області як "живий щит" для прикриття зенітно-ракетних комплексів С-300 – голова ОВА

23:54 05.03.2022
Перший транш допомоги від Євросоюзу в EUR500 млн дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС – Зеленський

Перший транш допомоги від Євросоюзу в EUR500 млн дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС – Зеленський

23:25 05.03.2022
"Укрзалізниця" доставить медикаменти від "Лікарів без кордонів" до Києва

"Укрзалізниця" доставить медикаменти від "Лікарів без кордонів" до Києва

21:12 05.03.2022
Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії перебіг російської агресії та санкції проти РФ

Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії перебіг російської агресії та санкції проти РФ

17:18 05.03.2022
У Київській області вводиться комендантська година з 20:00 суботи до 7:00 неділі – голова ОДА

У Київській області вводиться комендантська година з 20:00 суботи до 7:00 неділі – голова ОДА

16:45 05.03.2022
Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

14:53 05.03.2022
Мер Херсона Колихаєв звернувся до громадян: Я пишаюся вами, Херсон – це Україна

Мер Херсона Колихаєв звернувся до громадян: Я пишаюся вами, Херсон – це Україна

13:11 05.03.2022
Google фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів і виділила ще $10 млн на допомогу Україні та біженцям

Google фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів і виділила ще $10 млн на допомогу Україні та біженцям

12:49 05.03.2022
Зеленський обговорив із прем'єром Албанії російську агресію та спільну роботу в межах ООН

Зеленський обговорив із прем'єром Албанії російську агресію та спільну роботу в межах ООН

11:28 05.03.2022
У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Минулої доби затримали близько двох десятків чоловіків до 60-ти років, які намагалися перетнути держкордон – Денисенко

Денисенко: Ситуація в Охтирці, Тростянці та Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи

ОСТАННЄ

У МАРІУПОЛІ З 12:00 РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЕВАКУАЦІЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ - МІСЬКРАДА

Оборона Харкова дуже потужна, всі спроби противника зайти до міста або пройти через нього завершуються знищенням окупантів – голова ОВА

Київське метро працює у режимі перевезень до 19:00

Триває дуже жорстка війна, з великими втратами в агресора – Подоляк

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Агрохолдинг ІМК призупинив діяльність через російську агресію

Внаслідок ракетного удару в Коростені одна людина загинула та двоє травмовано – ДСНС

Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", повідомляють у ЗСУ

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА