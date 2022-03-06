Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Українські захисники знищили з початку російської агресії 88 літаків і вертольотів ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загалом станом на цей час втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та гелікоптерів", - йдеться у повідомленні в Facebook у неділю вранці.

"Деяких ворожих льотчиків, які катапультувалися та вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності", - зазначають військові.