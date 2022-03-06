Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку.

"Відтепер Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі операції найближчими днями", - йдеться у повідомленні Visa.

"Карти, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard", - повідомила, у свою чергу, Mastercard.

Сбербанк, найбільший банк РФ, пояснив, що це рішення не вплине на роботу карток Visa і Mastercard усередині країни. Вони будуть працювати, за ними можна буде здійснювати операції на території Росії - знімати готівку, робити перекази за номером картки, розплачуватися як в офлайн-магазинах, так і в російських інтернет-магазинах (на території Росії всі платежі проходять через систему НСПК).

"Платежі за кордоном та в зарубіжних інтернет-магазинах з російських карток, випущених Visa і Mastercard, будуть обмежені. Ми рекомендуємо росіянам, які перебувають за кордоном, заздалегідь зняти достатню кількість готівки та передплатити великі витрати (готелі, квитки)", - заявив Сбербанк.

У зарубіжних країнах приймаються карти платіжної системи "Світ" (Туреччина, ОАЕ, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан, Казахстан, Кіпр).