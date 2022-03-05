Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) збільшити обсяг гуманітарної допомоги.

"Провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Ми зійшлися на думці, що Росія має негайно припинити вогонь та дозволити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів. Я закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні", – написав він у своєму акаунті у твіттері.

За словами глави МЗС, також було обговорено виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Російська агресія проти України".

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500214280611942403?s=20&t=Ae_JvMZuusFlf747UbTNHA