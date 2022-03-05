Події

21:52 05.03.2022

Зеленський закликав Донбас боротися за свободу разом з іншими українськими містами

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Зеленський закликав Донбас боротися за свободу разом з іншими українськими містами

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до жителів Донбасу у вечірньому відеозверненні в суботу, закликав їх виборювати свободу разом з іншими українськими містами.

"Я знаю, що багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить", - сказав Зеленський.

"Просто порівняйте: Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів війни. Вам казали, що це ми знищуємо міста. Подивіться на Харків. На Чернігів. На 500-кілограмові бомби, які скидали на будинки українців... На розбитий харківський Успенський собор, на те, що зробила Росія", – додав він.

За словами глави держави, Україна у своїх не стріляє.

"Ми не підриваємо житлові будинки. Й усі на Донбасі для нас завжди були й будуть нашими людьми", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/779

Теги: #свобода #донбас #позиція
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