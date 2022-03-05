Події

20:35 05.03.2022

Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові, загинули четверо військовослужбовців – Нацгвардія

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Увечері 5 березня російський літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади (Харків), повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"Загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали", - зазначається у повідомленні у Facebook.

Повідомляється, що незважаючи на втрати та серйозні пошкодження інфраструктури, гвардійці продовжують оборону Харкова разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ.

Джерело: https://www.facebook.com/ngu.east/posts/1504012963326780

Теги: #росія #бомби
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