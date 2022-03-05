Події

19:32 05.03.2022

Переговори Путіна та Бенета відбулися, заяв за підсумками не буде - Пєсков

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Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.

Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним, зазначало ізраїльське видання The Jerusalem Post.

"Обговорюють ситуацію навколо України", - говорив Пєсков журналістам

Теги: #ізраїль #росія #переговори #лідери
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