Переговори Путіна та Бенета відбулися, заяв за підсумками не буде - Пєсков

Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.

Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним, зазначало ізраїльське видання The Jerusalem Post.

"Обговорюють ситуацію навколо України", - говорив Пєсков журналістам