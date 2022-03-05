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18:53 05.03.2022

ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд дивідендів за 2021 рік

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Державний ПриватБанк (Київ) 3 березня 2022 року перерахував до держбюджету дивіденди на суму 28 млрд грн, що становить 80% від чистого прибутку 2021 року, повідомила пресслужба банку в Twitter у суботу.

"ПриватБанк повним обсягом здійснив авансовий перерахунок до держбюджету 28 млрд грн річних дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ПриватБанк також перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансовим податковим платежем.

Згідно з попередніми показниками, чистий прибуток банку за 2021 рік становив 35,05 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив базовий норматив для відрахування держбанкам частки прибутку, який спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року, та зобов'язав банки зробити зазначену виплату достроково протягом 4 березня.

Частка виплат для Ощадбанку становить 30% від прибутку 2021 року, Укрексімбанку – 50%, а ПриватБанку – 80%.

Теги: #бюджет #приватбанк #дивіденди
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