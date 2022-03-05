Події

18:29 05.03.2022

Радіаційний фон навколо ЧАЕС та ЗАЕС залишається в межах норми

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Радіаційний фон навколо ЧАЕС та ЗАЕС залишається в межах норми

Усі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" починаючи з 17:00 24 лютого продовжують перебувати під контролем збройних сил Російської Федерації, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Персонал ДСП "Чорнобильська АЕС" мужньо та героїчно виконує свої функції із забезпечення безпечної експлуатації об'єктів уже десяту добу поспіль, без ротації. Відсутність належного відпочинку та стресові ситуації у зв'язку з присутністю на території ДСП "Чорнобильська АЕС" озброєних ворожих військових суттєво збільшує ймовірність помилки оперативного персоналу. Такі помилки можуть призвести до важких радіаційних наслідків", - наголошується в повідомленні у Facebook.

Зазначено, що роботу Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлено. Регулювальний контроль стану ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження поки що неможливий.

Втрачено телефонний зв'язок із персоналом ЧАЕС, який залишається безпосередньо на станції, через пошкодження відповідних ліній. Мобільного зв'язку на підприємства немає з моменту захоплення території зони відчуження військовими Російської Федерації. За інформацією персоналу, яку отримують доступними каналами зв'язку, параметри безпеки об'єктів Чорнобильської АЕС перебувають у нормі.

Радіаційний фон на території Запорізької області також залишається в нормі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" повідомляє, що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не становить загрози життю та здоров'ю населення", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Джерела: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=326089256229002&id=100064837892613

https://t.me/starukhofficial/2413

Теги: #чаес #ситуація #заес
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