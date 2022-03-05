Ахметов, Пінчук і Тігіпко вважають Росію агресором, а Путіна злочинцем, розірвали відносини з РФ і допомагають армії – ЗМІ

Росія є країною агресором, Путін – військовим злочинцем, таку позицію займають такі великі українські бізнесмени, як Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Сергій Тігіпко, чиї компанії вже не мають жодних бізнес-інтересів у Росії і сьогодні допомагають українській армії та постраждалим українцям, випливає з їхніх відповідей "Економічній правді".

"Росія – країна-агресор, а Путін – військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – наголосив Ахметов.

"Росія – агресор, а Путін однозначно є військовим злочинцем. Військовими злочинцями є й ті, хто наказує стріляти і спрямовують на нашу землю ракети… Хто з танків та градів розстрілює наші міста, школи, дитбудинки, лікарні, натискаючи кнопку "пуск", – заявив Тігіпко.

Ахметов, чиї активи об'єднані в групу СКМ, зазначив, що будь-які контакти з Росією розірвано й контроль над бізнесом там втрачено, і констатував, що "наразі у нас там немає жодних інтересів та активів".

За словами Пінчука, одним із основних активів якого є трубно-колісна компанія "Інтерпайп", ще з квітня 2019 року Росія запровадила повне ембарго на українські труби, а з лютого 2021 року - на залізничну продукцію. Бізнесмен нагадав, що з 1 листопада 2018 року він особисто та його компанії перебувають у санкційних списках РФ.

Він повідомив, що разом із дружиною Оленою через свої фонди та компанії у тісній співпраці з Міноборони України та волонтерськими організаціями здійснюють пошук за кордоном, закупівлю та постачання засобів індивідуального захисту військових та сил територіальної оборони, зокрема медпрепаратів, реанімаційних рюкзаків тощо.

За словами Пінчука, також підтримку військовим частинам і підрозділам тероборони надають і промпідприємства, які виготовили понад 370 протитанкових їжаків і 316 шипів, передають пальне, труби, метал, бетонні блоки, плити, цвяхи, посуд, будівельні матеріали, термобілизну. Крім того, на території підприємств у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі облаштовано 18 тимчасових укриттів, де переховуються понад 8,5 тис. осіб у разі загрози артобстрілів або авіаційного бомбардування.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити і вистояти", – заявив, у свою чергу, Ахметов.

Тігіпко повідомив, що залишається в Україні та допомагає працювати команді на фінансовому фронті, а для організації роботи та координації дій у його групі ТАС створено штаб оперативного реагування. "Допомагаємо армії із закупівлею обладнання, допомагаємо теробороні з амуніцією та продуктовим забезпеченням, допомагаємо тим, хто змушений залишити свої будинки", – сказав він.

"Економправда" також поставила такі запитання Ігореві Коломойському, Дмитру Фірташу, Костянтину Жеваго, Геннадію Боголюбову, сім'ї Герег, Вадиму Новинському, Олександру Ярославському та Юрію Косюку, однак або не отримала від них прямих відповідей на запитання, або зовсім будь-яких відповідей.