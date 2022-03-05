На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України
На Миколаївщині українські прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та Національної гвардії України затримали двох ворожих льотчиків, повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того як наші побратими збили ворожий літак", - зазначається у повідомленні у Facebook.
Прикордонники спільно із ЗСУ, Нацгвардією та іншими збройними формуваннями та українськими громадянами продовжують відбивати російську агресію.