Події

17:59 05.03.2022

На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

1 хв читати
На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

На Миколаївщині українські прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та Національної гвардії України затримали двох ворожих льотчиків, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того як наші побратими збили ворожий літак", - зазначається у повідомленні у Facebook.

Прикордонники спільно із ЗСУ, Нацгвардією та іншими збройними формуваннями та українськими громадянами продовжують відбивати російську агресію.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=355142109669878

Теги: #росія #льотчики #миколаївська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 05.03.2022
Moody's зупиняє комерційну діяльність у Росії

Moody's зупиняє комерційну діяльність у Росії

16:15 05.03.2022
ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

15:13 05.03.2022
ARD і ZDF призупиняють мовлення зі студій у РФ

ARD і ZDF призупиняють мовлення зі студій у РФ

14:36 05.03.2022
"Аерофлот" скасовує з 8 березня усі закордонні рейси, крім Мінська

"Аерофлот" скасовує з 8 березня усі закордонні рейси, крім Мінська

13:41 05.03.2022
Кіпр відмовив кораблям ВМФ РФ у заходженні в порти острова - ЗМІ

Кіпр відмовив кораблям ВМФ РФ у заходженні в порти острова - ЗМІ

12:41 05.03.2022
Fitch знизило рейтинги низки сировинних компаній РФ

Fitch знизило рейтинги низки сировинних компаній РФ

08:16 05.03.2022
ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

07:17 05.03.2022
CNN вирішила припинити мовлення в РФ

CNN вирішила припинити мовлення в РФ

07:02 05.03.2022
Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

06:42 05.03.2022
Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

СБУ повідомляє про взяття в полон російського пілота, який зустрічався з Асадом

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

ОСТАННЄ

ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ УКРАЇНА-РФ ВІДБУДЕТЬСЯ У ПОНЕДІЛОК - АРАХАМІЯ

Ю.Тимошенко закликала закрити небо над Україною

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд дивідендів за 2021 рік

У Харкові на Салтівці внаслідок авіаударів пошкоджені близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі – ДСНС

Радіаційний фон навколо ЧАЕС та ЗАЕС залишається в межах норми

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Ахметов, Пінчук і Тігіпко вважають Росію агресором, а Путіна злочинцем, розірвали відносини з РФ і допомагають армії – ЗМІ

ВМС України збили літак РФ над Очаковом – Генштаб ЗСУ

СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА