На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

На Миколаївщині українські прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та Національної гвардії України затримали двох ворожих льотчиків, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того як наші побратими збили ворожий літак", - зазначається у повідомленні у Facebook.

Прикордонники спільно із ЗСУ, Нацгвардією та іншими збройними формуваннями та українськими громадянами продовжують відбивати російську агресію.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=355142109669878