Події

17:48 05.03.2022

СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

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У Службі зовнішньої розвідки України (СЗР) повідомили про створення благодійного "Фонду підтримки зовнішньої розвідки України", повідомляється на сайті відомства.

Фінансово підтримати розвідку можна, перерахувавши кошти на рахунки в українській гривні:

ЄДРПОУ 44849736

Валютні рахунки в ПриватБанку:

Англійський фунт стерлінгів: IBAN UA63305299000026005041025826

Гривня: IBAN UA693052990000026006011021644

Долар США: IBAN UA303052990000026004041022671

Євро: IBAN UA663052990000026008031022836

Польський злотий: IBAN UA593052990000026009011026572

Чеська крона: IBAN UA293052990000026003041023790

Швейцарський франк: IBAN UA553052990000026001001022045

Мультивалютний рахунок у UkrEximBank:

IBAN UA403223130000026005000050740

SWIFT: EXBSUAUX UA403223130000026005000050740

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/stvoreno-blahodiinyi-fond-z-pidtrymky-ukrainskoi-rozvidky-

Теги: #фонд #підтримка #розвідка
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