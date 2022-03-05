СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки
У Службі зовнішньої розвідки України (СЗР) повідомили про створення благодійного "Фонду підтримки зовнішньої розвідки України", повідомляється на сайті відомства.
Фінансово підтримати розвідку можна, перерахувавши кошти на рахунки в українській гривні:
ЄДРПОУ 44849736
Валютні рахунки в ПриватБанку:
Англійський фунт стерлінгів: IBAN UA63305299000026005041025826
Гривня: IBAN UA693052990000026006011021644
Долар США: IBAN UA303052990000026004041022671
Євро: IBAN UA663052990000026008031022836
Польський злотий: IBAN UA593052990000026009011026572
Чеська крона: IBAN UA293052990000026003041023790
Швейцарський франк: IBAN UA553052990000026001001022045
Мультивалютний рахунок у UkrEximBank:
IBAN UA403223130000026005000050740
SWIFT: EXBSUAUX UA403223130000026005000050740
Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/stvoreno-blahodiinyi-fond-z-pidtrymky-ukrainskoi-rozvidky-