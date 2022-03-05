Події

17:38 05.03.2022

"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначає на 5 та 6 березня низку додаткових евакуаційних поїздів до Холму (Польща).

Як повідомила УЗ у своєму Telegram-каналі в суботу, потяг №939/940 Харків-Холм відправляється в рейс 5 березня о 17:00.

У неділю, 6 березня, відправляться в рейс потяги №918/919 Запоріжжя – Холм (11:00) та №902/903 Дніпро – Холм (09:00).

Окрім того, до складу потягу №67/68 Київ – Холм входить група вагонів сполученням Львів – Холм. Рейс вирушить 5 та 6 березня о 19:13.

На станції Холм буде організовано можливість здійснити пересадку на потяги до Варшави, які виконує Польська залізниця.

Проїзд безоплатний.

Теги: #евакуація #укрзалізниця
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