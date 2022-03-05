Уряд України визначив порядок броні військовозобов'язаних

Міністерство економіки України узагальнюватиме подані держорганами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня ухвалюватиме відповідне рішення та надсилатиме його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

Відповідний порядок бронювання військовозобов'язаних за умов правового режиму воєнного стану визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня.

Згідно з ним, органи держвлади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням.

Дія цієї постанови поширюється також на уповноважені банки, залучені до роботи в умовах особливого періоду.

Відповідно до документа, у рішенні Мінекономіки зазначено термін дії відтермінування, який не може перевищувати шість місяців.

З метою підтвердження надання відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного часу орган держвлади видає військовозобов'язаному витяг із наказу Мінекономіки.

Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення в одноденний термін до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.