Події

16:26 05.03.2022

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад 10 млрд грн

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Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), понад 10 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - 2,8 млрд грн в еквіваленті, повідомив регулятор на сайті в суботу.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 4,3 млрд грн.

Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 46,4 млн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

НБУ перевів на потреби Нацгвардії 450 млн грн, Нацполіції – 850 млн грн, на потреби Міністерства оборони – 3,94 млрд грн, а на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

Теги: #нацбанк #рахунок #зсу
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