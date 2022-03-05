На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад 10 млрд грн

Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), понад 10 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - 2,8 млрд грн в еквіваленті, повідомив регулятор на сайті в суботу.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 4,3 млрд грн.

Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 46,4 млн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

НБУ перевів на потреби Нацгвардії 450 млн грн, Нацполіції – 850 млн грн, на потреби Міністерства оборони – 3,94 млрд грн, а на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.