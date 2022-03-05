На Одещині створять додаткову бригаду територіальної оборони – голова ОВА

На Одещині буде створено додаткову бригаду територіальної оборони для допомоги Збройним силам України, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні на нараді з представниками правоохоронних органів та силових структур повідомив про своє рішення щодо створення додаткової бригади територіальної оборони на Одещині. Як бойовий офіцер я розумію необхідність таких кроків для того, щоб наші Збройні сили завжди могли на когось покластися у таку важку годину", - написав Марченко у своєму Telegram-каналі в суботу.

Крім того, він наголосив, що всі новини про те, що мають намір здавати Одесу, – це фейк.

"Ті російські війська, які повинні були висаджуватися на одеський берег, відмовляються це робити, тому десант вже формують із числа так званих армійських корпусів ДНР, які РФ використовує як гарматне м'ясо, але проти нас ця зграя бойовиків не має жодних шансів. Усі новини про те, що ми тут збираємося здавати Одесу, – це ФЕЙК! Били їх на Донбасі, переможемо і в Одесі! До останньої краплі крові! Слава Україні!", - заявив Марченко.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/48