До Луганської області прибув гуманітарний вантаж із Західної України - Гайдай

Перші гуманітарні вантажі до Луганської області прибули із Західної України, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Допомогу жителям Сєвєродонецька та Кремінної, які вже 10 діб зазнають ворожих обстрілів, передали Чернівецька та Волинська області. Зокрема, з Луцька прийшла двадцятитонна вантажівка, з Чернівців – три вантажні мікроавтобуси з продуктами, дитячим харчуванням, памперсами та медикаментами", - написав Гайдай у Facebook у суботу.

Від м.Дніпро до Сєверодонецька благодійний вантаж довелося доставляти бійцям ГУ ДСНС у Луганській області.