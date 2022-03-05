Верещук: Росія порушила домовленості та має припинити вогонь для формування гуманітарного коридору

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук констатує, що Росія порушила домовленості, та закликає її повернути режим припинення вогню й дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору.

"Об 11:45 Російська Федерація розпочала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9:00 ранку 5 березня у нас була попередня домовленість, що ми створимо два гуманітарні коридори: Волноваха та Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного хреста не дотримується взятих на себе зобов'язань та обстрілює місто Волноваха", - сказала вона на брифінгу в суботу.

За словами Верещук, також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тривають бої біля н.п. Пологи-Оріхове, які унеможливлюють рух колони.

"Ми звертаємося до російської сторони припинити обстріли, повернути режим припинення вогню та дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору, щоб діти, жінки та люди похилого віку могли залишити населені пункти", - сказала Верещук.

Крім того, Україна закликає Росію надати можливість із міста Дніпро та Запоріжжя направити гуманітарні вантажі.