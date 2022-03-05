Події

13:29 05.03.2022

У Чернігові збитий російський літак упав на околицю приватного сектора, врятовано двох людей - ДСНС

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У Чернігові збитий російський літак упав на околицю приватного сектора, врятовано двох людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, унаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Врятовано двох осіб", - наголошується в повідомленні.

Підрозділи ДСНС здійснюють гасіння чотирьох приватних будинків і двох господарських будівель.

Унаслідок падіння літака на території приватного сектора виявлено три авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення із мікрорайону.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4298?single

Теги: #рятувальники #чернігівщина
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