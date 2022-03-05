СБУ під час затримання застрелила члена української переговорної делегації Кірєєва, якого підозрювали у держзраді, - нардеп Гончаренко

Служба безпеки України під час затримання застрелила члена української переговорної групи Дениса Кірєєва, якого підозрювали в державній зраді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Під час затримання Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації Дениса Кірєєва. Його підозрювали в державній зраді", - написав Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Він стверджує, що, за словами співрозмовників у політичних колах, Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має підтвердження цієї інформації.