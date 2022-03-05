Події

13:20 05.03.2022

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і туман

1 хв читати

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме область високого тиску.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у неділю, 6 березня, в Україні без істотних опадів, лише вночі на південному сході невеликий сніг. У західних областях уночі та вранці подекуди туман.

На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 6 березня найвища температура вдень була (17,4°) у 1995 році, найнижча вночі (-16,7°) у 1964 році.

У понеділок, 7 березня, в Україні без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних, північно-східних областях до 9° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та Закарпатті 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат уночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві в понеділок без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 03.03.2022
Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

12:29 01.03.2022
Найближчого дня у всій Україні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

Найближчого дня у всій Україні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

14:22 27.02.2022
Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

13:52 26.02.2022
Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

14:50 24.02.2022
Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

17:18 23.02.2022
Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

12:28 22.02.2022
Погода на зимових курортах: прохолодно, похмуро, зі сніжком

Погода на зимових курортах: прохолодно, похмуро, зі сніжком

14:37 21.02.2022
В Україні поки що не по-лютневому тепло, майже скрізь пройдуть невеликі дощі

В Україні поки що не по-лютневому тепло, майже скрізь пройдуть невеликі дощі

12:19 20.02.2022
На початку тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями з опадами

На початку тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями з опадами

15:12 19.02.2022
У неділю вдень невеликий дощ пройде місцями на крайньому заході України і в південній частині

У неділю вдень невеликий дощ пройде місцями на крайньому заході України і в південній частині

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верещук: Росія порушила домовленості та має припинити вогонь для формування гуманітарного коридору

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

СБУ під час затримання застрелила члена української переговорної делегації Кірєєва, якого підозрювали у держзраді, - нардеп Гончаренко

Кулеба: Якщо я побачу, що переговори з Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся

Російські окупанти втрачають наступальний потенціал, тривають обстріли об'єктів цивільної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Прийом донорів у Київському центрі крові відновиться 9 березня – КДВА

ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

Генпрокурор: українська прокуратура ініціювала міжнародний розшук російського співака Газманова

Кіпр відмовив кораблям ВМФ РФ у заходженні в порти острова - ЗМІ

Українці мають чітко й чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці собі його уявляли, – Кулеба

Верещук: Росія порушила домовленості та має припинити вогонь для формування гуманітарного коридору

Російські загарбники залишили центр Херсона через протести місцевого населення - очевидці

У Чернігові збитий російський літак упав на околицю приватного сектора, врятовано двох людей - ДСНС

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho призупиняють роботу в Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА