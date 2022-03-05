В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і туман

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме область високого тиску.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у неділю, 6 березня, в Україні без істотних опадів, лише вночі на південному сході невеликий сніг. У західних областях уночі та вранці подекуди туман.

На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 6 березня найвища температура вдень була (17,4°) у 1995 році, найнижча вночі (-16,7°) у 1964 році.

У понеділок, 7 березня, в Україні без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних, північно-східних областях до 9° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та Закарпатті 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат уночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві в понеділок без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.