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13:11 05.03.2022

Google фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів і виділила ще $10 млн на допомогу Україні та біженцям

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Google фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів і виділила ще $10 млн на допомогу Україні та біженцям

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів і розширює фінансову підтримку України та біженців.

"Наші служби безпеки працюють цілодобово без вихідних, щоб захистити українських користувачів та важливі місцеві служби. Ми продовжуємо спостерігати спроби DDoS-атак проти багатьох українських сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, а також таких сервісів, як Liveuamap, які допомагають людям знаходити інформацію", - йдеться у повідомленні Google.

У компанії також повідомили, що розширили доступ до Project Shield – безкоштовного захисту від DDoS-атак – щоб українські урядові веб-сайти, посольства у всьому світі та інші уряди в безпосередній близькості від конфлікту могли залишатися онлайн, захищатися та продовжувати пропонувати свої важливі послуги.

"Project Shield дає змогу Google поглинати поганий трафік під час DDos-атак і діяти як щит для невеликих веб-сайтів, дозволяючи їм продовжувати працювати та захищатися від цих атак. На сьогодні сервісом користуються понад 150 веб-сайтів в Україні, зокрема багато інформаційних організацій, і ми повідомили про її доступність представникам уряду України. Ми закликаємо всі відповідні організації зареєструватися в Project Shield, щоб наші системи могли допомогти блокувати ці атаки, щоб сайти могли залишатися в режимі онлайн", - наголошується в повідомленні Google.

У компанії також зазначили, що вторгнення Росії в Україну швидко спричиняє руйнівну гуманітарну кризу.

"Сьогодні ми збільшуємо нашу підтримку до $25 мільйонів, виділяючи додаткові $10 мільйонів на допомогу організаціям, які надають і негайну гуманітарну допомогу, і довгострокову допомогу для біженців у Польщі", - зазначається у повідомленні.

Також у Google повідомили, що додали програму "Повітряна тривога" в Google Play в Україні. Цю програму створили українські розробники у співпраці з українським урядом, щоб краще попереджати людей про повітряні нальоти.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією та зміною урядових норм, зокрема за санкціями, в регіоні. Ми постійно спілкуємося з урядами в Європі та в усьому світі, щоб ми могли працювати над оперативним виконанням їхніх рішень, зокрема обмеження присутності російських державних ЗМІ на наших платформах", - наголошується у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, раніше Google виділила $15 млн на допомогу Україні.

Джерело: https://blog.google/inside-google/company-announcements/helping-ukraine/

Теги: #google #допомога #кібератака
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