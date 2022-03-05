Над Черніговом збито російські безпілотник і Су-25, пілота затримано – Чауса

У Чернігові затримано пілота збитого російського літака, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Щойно в Чернігові затримано пілота збитого російського літака Су-25… Також сьогодні збито ворожий безпілотник",- написав Чаус у суботу в Телеграмі.

Водночас оперативне командування "Північ" розмістило в Телеграмі фотографії, на яких видно, що другий російський пілот загинув.

"Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей… Одного з льотчиків узято в полон для трибуналу в Гаазі. При ньому всі докази злочинів проти українського народу!», - зазначили в оперативному командуванні «Північ».

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/180?fbclid=IwAR1gaiDuupUDNkL107nBxAFje3dV0Fsqh7hvutcvUGkYcc6kt9J13FT9Ye8