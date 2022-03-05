Ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів" і не допускає гуманітарних вантажів – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів" та не допускає гуманітарних вантажів.

"Десятий день героїчного національного спротиву! Весь сектор безпеки та оборони України дає гідну відсіч московським окупантам у всіх напрямках. Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, завдають путінських "точкових ударів" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Ціль – залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Данілов зазначив, що ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарних вантажів, але водночас робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями.

Але дешеві трюки російських пропагандонів провалилися. Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "визволення", влаштованому московськими покидьками", - додав він.

Секретар РНБО наголосив, що українська тероборона зміцнюється, армія поповнюється свіжими резервами зі складу високомотивованих українців, союзники надають допомогу.