Події

11:24 05.03.2022

Арестович: Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію

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Тривалий час, який потрібен країнам-членам НАТО для ухвалення рішень, зумовлений необхідністю виконання процедур багатьма державами і є платою за демократію, вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Треба розуміти про НАТО, ЄС та інші організації, що там колективний принцип ухвалення рішень. 30 країн повинні зібратися, проконсультуватися, висловити свою думку, здійснити оцінку, погодити оцінку тощо. Це потребує певного часу. Це ціна, яку платять країни Заходу й ми за демократію", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання ведучих про відсутність рішення НАТО щодо закриття неба над Україною.

Теги: #нато #демократія
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