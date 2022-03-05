У Херсоні розпочалися протести проти російських загарбників, окупанти відкривають вогонь у повітря

Жителі оточеного російськими окупантами Херсону вийшли на акцію протесту проти загарбників, повідомили очевидці.

Так, майже тисяча учасників акції вийшли на площу Свободи у центрі міста з українськими прапорами. Вони скандують "Херсон – це Україна" та закликають російських загарбників повернутися додому до Росії.

Водночас, за словами очевидців, окупанти намагаються залякати людей і відкривають вогонь з автоматів у повітря.

Станом на 10:55 люди продовжують прибувати на акцію.