Події

11:03 05.03.2022

У Херсоні розпочалися протести проти російських загарбників, окупанти відкривають вогонь у повітря

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Жителі оточеного російськими окупантами Херсону вийшли на акцію протесту проти загарбників, повідомили очевидці.

Так, майже тисяча учасників акції вийшли на площу Свободи у центрі міста з українськими прапорами. Вони скандують "Херсон – це Україна" та закликають російських загарбників повернутися додому до Росії.

Водночас, за словами очевидців, окупанти намагаються залякати людей і відкривають вогонь з автоматів у повітря.

Станом на 10:55 люди продовжують прибувати на акцію.

Теги: #херсон #протести
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