Події

10:25 05.03.2022

Кабмін врегулював реєстрацію та продаж автомобілів у період воєнного стану

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Придбані чи ввезені в Україну транспортні засоби можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану, відповідну норму уряд затвердив постановою №190 від 4 березня.

Згідно з нею, компанії також протягом цих 90 днів зобов'язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів до електронних реєстрів, оскільки на час запровадження воєнного стану в Україні внесення такої інформації до реєстрів тимчасово припиняється.

"З дня припинення або скасування військового стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб'єкти господарювання, які здійснили продаж транспортних засобів, зокрема шляхом укладання договорів купівлі-продажу, зобов'язані протягом 90 днів внести відповідну інформацію до електронного реєстру за місцезнаходженням торгових приміщень" , – йдеться у документі.

Стандартний порядок передбачає реєстрацію транспортного засобу у 10-денний термін після купівлі або "розмитнення".

Теги: #авто #продаж
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