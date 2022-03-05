Події

07:21 05.03.2022

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

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УКРАЇНА – Збройні сили України та підрозділи Сил безпеки та оборони продовжують вести запеклі бої зі звільнення міст від російського агресора, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей та літніх людей як "живий щит", через зіткнення з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій.

В інформаційному просторі противник продовжує поширювати брехню через підвладні ЗМІ, вживає заходів щодо приховання втрат в особовому складі та техніці шляхом блокування доступу населення до правдивої та об'єктивної інформації.

"Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів", - підсумували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265115602468192?__cft__[0]=AZWwO0syYmUP-z7iDtJk00WYhxp5tpJ8Kir_1uziR2VKDa9G1OoATQQ44Q9-zcyjW-rn6pOiia-fId29r5vsnvRdKxsxwDTAcNKRGerpPhndESBII7AsA25aeykeM3u6m4Z3B5EECnNmasoXGYxxIDLA&__tn__=%2CO%2CP-R

Теги: #зсу #зведення
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