Події

07:13 05.03.2022

На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

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З початку військових дій у Харкові та в області загинуло 188 людей, з них – 122 мирні жителі. Поранено було 394 особи, з них – 290 цивільних, повідомляє поліція Харківської області.

"Станом на 18:00 4 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 188 осіб, серед яких 122 цивільні, серед них п'ятеро дітей. Поранено під час артобстрілів 394 особи, з яких 290 – цивільні", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/152541571510482/posts/4886525838112008/?app=fbl

Теги: #війна #втрати
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