Російські війська обстріляли Покровськ касетними снарядами – штаб ООС

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Фейсбук.

"Ворог, нехтуючи всіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста", - наголошується в повідомленні.

"На щастя, кілька касет, які прилетіли до приватних будинків мешканців міста, так і не розірвалися", - проінформували військові.

ДСНС попереджає про небезпеку, адже у цих вибухонебезпечних предметах - гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені у бойовий стан, то спрацюють у період до 20 годин.

"Удари касетними боєприпасами, що вражають велику площу, за визначенням невиборні, відтак використання їх по населеним пунктам – військовий злочин", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1033074080953961/