Події

07:11 05.03.2022

Російські війська обстріляли Покровськ касетними снарядами – штаб ООС

1 хв читати

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Фейсбук.

"Ворог, нехтуючи всіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста", - наголошується в повідомленні.

"На щастя, кілька касет, які прилетіли до приватних будинків мешканців міста, так і не розірвалися", - проінформували військові.

ДСНС попереджає про небезпеку, адже у цих вибухонебезпечних предметах - гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені у бойовий стан, то спрацюють у період до 20 годин.

"Удари касетними боєприпасами, що вражають велику площу, за визначенням невиборні, відтак використання їх по населеним пунктам – військовий злочин", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1033074080953961/

Теги: #донеччина #злочин #військовий
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 04.03.2022
На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

10:33 04.03.2022
Маріуполь залишився без зв'язку, світла й тепла, воду привозять цистернами – голова Донецької обладміністрації

Маріуполь залишився без зв'язку, світла й тепла, воду привозять цистернами – голова Донецької обладміністрації

21:22 03.03.2022
На Донеччині за день загинула жінка і було поранено 70 людей - голова ОДА

На Донеччині за день загинула жінка і було поранено 70 людей - голова ОДА

09:37 03.03.2022
На більшій частині Донбасу ніч минула відносно спокійно – голова ОДА

На більшій частині Донбасу ніч минула відносно спокійно – голова ОДА

09:58 02.03.2022
Продовжуються бої за Маріуполь - Нацполіція

Продовжуються бої за Маріуполь - Нацполіція

07:16 19.01.2022
На Луганщині правоохоронці розслідують загибель військового, одна з версій – самогубство

На Луганщині правоохоронці розслідують загибель військового, одна з версій – самогубство

07:19 03.01.2022
У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

20:31 30.12.2021
Засновника "військово-патріотичних клубів" для молоді в ОРДО судитимуть за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та сприяння тероризму

Засновника "військово-патріотичних клубів" для молоді в ОРДО судитимуть за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та сприяння тероризму

17:37 03.12.2021
На Донбасі поранено українського військового

На Донбасі поранено українського військового

10:12 29.10.2021
ДБР затримало керівника адвокатського об'єднання за вимагання у подружжя $400 тис. або двох квартир у Києві

ДБР затримало керівника адвокатського об'єднання за вимагання у подружжя $400 тис. або двох квартир у Києві

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

ОСТАННЄ

МОСКВА ПОГОДИЛАСЬ З 9.00 ОГОЛОСИТИ РЕЖИМ ТИШІ І ВІДКРИТИ ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ ДЛЯ ВИХОДУ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ ІЗ МАРІУПОЛЯ І ВОЛНОВАХИ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

CNN вирішила припинити мовлення в РФ

На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

Кабмін виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" для закупівлі їжі, пального та ліків для потреб держави та постраждалих від війни людей - Шмигаль

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА