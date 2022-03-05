CBS News та AB News припиняють мовлення в Росії

Американські телеканали CBS News та ABC News оголосили про припинення мовлення в Росії, повідомляють ЗМІ.

До американських телеканалів приєдналася канадська корпорація CBC, про що вона оголосила у поширеній заяві.

Раніше повідомлялося, що рішення про припинення мовлення в Росії ухвалило керівництво американського телеканалу CNN.

"CNN припинить мовлення в Росії, поки ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію і прийматимемо рішення щодо подальших кроків", - заявив представник телекомпанії.

У повідомленнях ЗМІ зазначається, що в CNN пішли на такий крок також у зв'язку з ухваленням в РФ закону про кримінальну відповідальність за фейки щодо Збройних сил РФ.