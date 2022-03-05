Події

00:36 05.03.2022

За добу противник втратив 3 літаки Су-25 та 3 вертольоти – Повітряні сили ЗСУ

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Минулої доби російські окупанти втратили три штурмовики Су-25 і три вертольоти, повідомляє Командування повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині та один – під Волновахою! Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

За дев'ять днів війни російський агресор втратив щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/327168832784405

Теги: #зсу #зведення
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