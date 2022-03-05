Події

00:08 05.03.2022

Сервіс доставки Glovo відновив роботу у Вінниці та Черкасах

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Сервіс доставки Glovo в п'ятницю повідомив про відновлення своєї роботи у Вінниці та Черкасах, тим самим збільшивши загальну кількість українських міст, де компанія знову надає послуги, до 18.

"Також діятимуть нові інструкції безпеки, доставка здійснюється із супермаркетів, ресторанів, аптек, весь операційний дохід передається Збройним силам України", – зазначено в повідомленні компанії.

Glovo уточнює, що напередодні відновило роботу сервісу в Дніпрі та Запоріжжі.

Крім того, компанія працює над запуском бабла "Допоможи Україні!" в застосунку Glovo для збирання коштів на підтримку України та українців, надіслати пожертвування можна у фонд "Повернися живим" та організацію Червоного Хреста. Ініціативу щодо підключення бабла активно підтримують на інших ринках присутності сервісу Glovo – вже долучилися Болгарія, Хорватія та Чорногорія, уточнили в компанії.

У Glovo також реорганізували наявні "хмарні кухні" в пункти приготування їжі для місцевих територіальних оборон та тих, хто потребує. Станом на 2 березня вже понад 400 кур'єрів-волонтерів виявили бажання долучитися до виконання спецзамовлень партнерів та благодійних організацій у Києві, Дніпрі, Харкові, Чернігові та Миколаєві.

Раніше сервіс Glovo відновив роботу в Одесі, Чорноморську, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці та Ужгороді.

Теги: #відновлення #glovo
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