Події

00:04 05.03.2022

Зеленський присвоїв звання Герой України командувачу ООС Павлюку, звання генерала - головнокомандувачу ЗСУ Залужному

1 хв читати
Зеленський присвоїв звання Герой України командувачу ООС Павлюку, звання генерала - головнокомандувачу ЗСУ Залужному

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України та військові звання за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони країни.

"Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, із них 37 нагороджуються посмертно", - повідомив президент у своєму відеозверненні.

Звання Герой України присвоєно генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил.

Звання генерала присвоєно головнокомандувачу ЗСУ – Залужному Валерію Федоровичу.

Звання бригадного генерала - полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування "Захід".

Звання бригадного генерала юстиції присвоєно полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Звання бригадного генерала присвоєно полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/mi-prodovzhuyemo-borotisya-mi-zahistimo-nashu-derzhavu-i-zvi-73357?fbclid=IwAR077C0ReO1WVcfjxIw5Ib4w4v2jR9xaXomK3

Теги: #нагороди #герої #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:03 07.03.2022
Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

21:57 06.03.2022
Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

14:46 06.03.2022
Зеленський - Заходу: якщо ви не закриєте небо над Україною і не дасте нам літаків, висновок один – ви теж хочете, щоб українців дуже повільно вбивали

Зеленський - Заходу: якщо ви не закриєте небо над Україною і не дасте нам літаків, висновок один – ви теж хочете, щоб українців дуже повільно вбивали

12:45 06.03.2022
Зеленський: Ми вистояли і вже розуміємо, як відновлюватимемо країну. Формуємо чотири спеціальних фонди для відновлення

Зеленський: Ми вистояли і вже розуміємо, як відновлюватимемо країну. Формуємо чотири спеціальних фонди для відновлення

12:44 06.03.2022
Громадяни Росії мають зробити вибір між життям та рабством - Зеленський

Громадяни Росії мають зробити вибір між життям та рабством - Зеленський

12:39 06.03.2022
Вторгнення готувалося цинічно, з порушенням правил війни - Зеленський

Вторгнення готувалося цинічно, з порушенням правил війни - Зеленський

12:33 06.03.2022
Ворог готується бомбити Одесу - Зеленський

Ворог готується бомбити Одесу - Зеленський

06:45 06.03.2022
Україна наступного тижня отримає чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст – Зеленський

Україна наступного тижня отримає чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст – Зеленський

06:33 06.03.2022
Прем'єр Ізраїлю після зустрічі з Путіним зателефонував Зеленському, глава України заявив про продовження діалогу

Прем'єр Ізраїлю після зустрічі з Путіним зателефонував Зеленському, глава України заявив про продовження діалогу

12:12 05.03.2022
Абсолютна більшість американців підтримують безполітну зону над Україною. Що ще потрібно для прийняття рішення? - Зеленський

Абсолютна більшість американців підтримують безполітну зону над Україною. Що ще потрібно для прийняття рішення? - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МВС перевіряють інформацію про поранення мера Бучі

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

ОСТАННЄ

КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

Netflix призупинив роботу в Росії

Зеленський нагородив голів адміністрацій і мерів орденами

Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю та Волновасі

Зеленський: Зухвалість агресора - чіткий сигнал для Заходу, що застосованих санкцій недостатньо

Анонсований РФ обстріл підприємств оборонного комплексу - свідоме вбивство, заявив Зеленський

Ми не пробачимо обстрілу беззбройних людей - Зеленський

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ЗУХВАЛІСТЬ АГРЕСОРА - ЧІТКИЙ СИГНАЛ ДЛЯ ЗАХОДУ, ЩО ЗАСТОСОВАНИХ САНКЦІЙ НЕДОСТАТНЬО

АНОНСОВАНИЙ РОСІЄЮ ОБСТРІЛ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ - СВІДОМЕ ВБИВСТВО, ЗАЯВИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА