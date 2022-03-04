Події

23:13 04.03.2022

Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.

"Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що РФ хоче продовжувати наступ. …9 днів ми бачимо жорстку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей… Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО".

Далі буде.

Теги: #нато #президент #критика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 04.03.2022
Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

23:44 04.03.2022
Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

23:33 04.03.2022
Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною: Ви дали "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та сіл

Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною: Ви дали "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та сіл

23:32 04.03.2022
Українці відмовляються грати за правилами окупантів - Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами окупантів - Зеленський

22:35 04.03.2022
Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

21:09 04.03.2022
Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

18:56 04.03.2022
Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО – Генштаб ЗСУ

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО – Генштаб ЗСУ

18:46 04.03.2022
Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

18:35 04.03.2022
Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

18:33 04.03.2022
Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту

У Сумській області взято під варту 56 російських військових - прокуратура

ОСТАННЄ

Зеленський присвоїв звання Герой України командувачу ООС Павлюку, звання генерала - головнокомандувачу ЗСУ Залужному

Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

Ми збільшуватимемо санкції доти, доки Росія не зупинить агресію - Джонсон

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВАЖАЄМО, ЩО КРАЇНИ НАТО САМІ СТВОРИЛИ НАРАТИВ, ЩО НІБИТО ЗАКРИТТЯ НЕБА СПРОВОКУЄ ПРЯМУ АГРЕСІЮ РФ ПРОТИ НАТО

Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів і двох мародерів - поліція

Зеленський провів розмову із головою групи Світового банку про підтримку України

Сервіс бронювання готелів Вooking.com припинив роботу в Росії

"ДТЕК" домовився про постачання додаткової партії вугілля з Польщі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА