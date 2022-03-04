Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.

"Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що РФ хоче продовжувати наступ. …9 днів ми бачимо жорстку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей… Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО".

Далі буде.