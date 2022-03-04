Події

22:23 04.03.2022

"ДТЕК" домовився про постачання додаткової партії вугілля з Польщі

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"ДТЕК Енерго" домовився про постачання додаткової партії імпортного вугілля з Польщі для підтримки роботи ТЕС у період війни з РФ, повідомляється у пресрелізі компанії в п'ятницю.

Згідно з ним, "ДТЕК Енерго" в рамках контракту з вугледобувним підприємством Bogdanka домовилося про постачання 60 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Очікується, що вугілля надійде на ТЕС компанії упродовж березня.

"Сьогодні з нами солідарний весь світ. Солідарні і енергетики, і вугільні підприємства з інших країн. А поки що наші енергетики продовжують робити свою справу: безперервно відпускати електроенергію, шахтарі – видобувати вугілля, щоб забезпечити паливом станції, а машинобудівники ремонтують та виробляють техніку. Щоденною спокійною працею ми наближаємо перемогу", – зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведені у повідомленні.

Як проінформували в компанії, станом на 4 березня в системі працюють 23 енергоблоки ТЕС "ДТЕК Енерго". На складах електростанцій зосереджено 502 тис. тонн вугілля (без урахування запасів Луганської ТЕС), забезпечено регулярне підвезення вугілля в достатній кількості. Винятком є Луганська ТЕС, зупинена через військові дії, та Запорізька ТЕС, поповнення складів якої призупинено через пошкодження колії та зупинення залізничного сполучення в регіоні.

Теги: #вугілля #дтек #поставка
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