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21:55 04.03.2022

Якщо Путін планував ізолювати РФ, його план вдався – держсекретар США Блінкен

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Якщо Путін планував ізолювати РФ, його план вдався – держсекретар США Блінкен

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося втілити план із ізоляції Росії, якщо саме це він мав на увазі, говорячи, що операція в Україні йде за планом, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це він сказав у п'ятницю у Брюсселі журналістам.

"Учора президент Путін сказав, що так звана "спеціальна військова операція відбувається відповідно до плану". Важко собі уявити, що це планування містить натхнення українського народу захищати свою країну, зміцнення солідарності між НАТО та ЄС, об'єднання миру у протистоянні Москві, включно зі 140 країнами ООН, безпрецедентною кількістю міжнародних бізнесів, асоціацій, культурних інституцій, які припинили зв'язки України з Росією", - сказав Блінкен.

Він також відзначив наслідки і для російської економіки, так само як і те, що війна проти України "мотивувала десятки тисяч росіян на протести та перетворення Росії на державу-парію".

"Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює. Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - констатував Блінкен, додавши, що ці дії не спрямовані проти російського народу.

Теги: #росія #ізоляція #блінкен
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