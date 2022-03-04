Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські народи підтримати Україну та заявив, що якщо Україна впаде – впаде вся Європа.

"Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримайте Україну, нашу свободу, бо це не лише перемога над російськими військовими, це перемога світла над пітьмою, добра над злом. Якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа, якщо Україна впаде – впаде вся Європа", - заявив він, виступаючи у п'ятницю ввечері на телемарафоні на підтримку України.

Його виступ транслювався на великих екранах, встановлених у Вільнюсі, Франкфурті-на-Майні, Тбілісі, Братиславі, Празі, Ліоні, Парижі. Загалом у цих містах його слухали близько 2000 тисяч людей.

"Якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народі, це буде велика перемога демократії, цінностей, свободи. Тоді хвилини мовчання перетворяться на роки розквіту", - заявив він.

Він також запропонував вшанувати хвилиною мовчання "пам'ять загиблих військових, спецслужб, поліцейських, розвідників, пожежників, хто віддав своє життя, хто серед нас, але ми їх не бачимо".

Він також закликав до хвилини мовчання "на честь наших цивільних, дорослих і дітей, хто віддав життя і знайшов вічний спокій".

"Сьогодні ми всі військові, всі захищаємо державу кожен на своєму місці – військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем, діти, які захищають нас усмішками та сльозами. І це є наша мотивація", - сказав Зеленський.