ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми також розглядали тут, який новий пакет санкцій може бути ухвалено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", - сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у п'ятницю.

За його словами, ЄС звернувся до технічних органів із пропозицією вивчити більшу кількість банків.

"Побачимо. Ми можемо збільшити кількість банків, ми можемо піти глибше у фінансових санкціях", - наголосив Боррель.

Водночас він закликав подумати про наслідки тих санкцій, які вже впровадили.

"Так, буде більше санкцій, вони вивчаються. Сьогодні ми не ухвалили жодного рішення, але важливо імплементувати те, що ми вирішили", - додав Боррель.

Крім того, глава дипломатії ЄС звернув увагу на необхідність того, щоб російські олігархи не уникали наслідків санкцій та припинення ухилення від сплати податків.

"Ми маємо знайти їх і заморозити їхні активи, тому що російський режим набуває свого багатства від корупції та ухилення від сплати податків. Ми маємо боротися з цим і відключити кран грошових потоків, який фінансує цю безглузду війну", - зазначив Боррель.