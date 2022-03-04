Події

20:34 04.03.2022

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

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ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми також розглядали тут, який новий пакет санкцій може бути ухвалено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", - сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у п'ятницю.

Теги: #рф #єс #swift
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