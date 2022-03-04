У Сумській області взято під варту 56 російських військових - прокуратура

Суд у п'ятницю, 4 березня, обрав 29 військовослужбовцям збройних сил РФ запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою, раніше вже були взяті під варту 27 російських військових, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"Серед 29 заарештованих снайпер та командир роти. Найменшому - 19 років. За даними слідства, підозрювані, виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями збройних сил України", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Усі затримані підозрюються у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст.110 КК України).

Раніше було взято під варту 27 військовослужбовців РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5213822768650018&id=948846185147719