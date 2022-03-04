Події

19:13 04.03.2022

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків через війну проти України- ЗМІ

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Чорногорія у п'ятницю оголосила про закриття повітряного простору для російських літаків, повідомила чорногорська телерадіокомпанія RTCG із посиланням на Агентство цивільної авіації країни.

Телерадіокомпанія зазначає, що у такий спосіб Чорногорія приєдналася до інших країн, які 27 лютого закрили небо для літаків із Росії через її вторгнення в Україну та ескалацію воєнних дій.

Вона наголошує, що Чорногорія приєдналася до всіх обмежувальних заходів, які ЄС упровадив щодо Росії.

Теги: #небо #росія #закриття #чорногорія
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