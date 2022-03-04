Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків через війну проти України- ЗМІ

Чорногорія у п'ятницю оголосила про закриття повітряного простору для російських літаків, повідомила чорногорська телерадіокомпанія RTCG із посиланням на Агентство цивільної авіації країни.

Телерадіокомпанія зазначає, що у такий спосіб Чорногорія приєдналася до інших країн, які 27 лютого закрили небо для літаків із Росії через її вторгнення в Україну та ескалацію воєнних дій.

Вона наголошує, що Чорногорія приєдналася до всіх обмежувальних заходів, які ЄС упровадив щодо Росії.