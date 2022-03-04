Події

18:33 04.03.2022

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

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Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із виконавчим директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою фінансову підтримку України.

"Провів перемовини з виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили фінансову підтримку України. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство з фінансування відновлення України після завершення російської агресії", - написав він у Twitter у п'ятницю.

 

Теги: #мвф #президент #допомога
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