Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із виконавчим директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою фінансову підтримку України.

"Провів перемовини з виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили фінансову підтримку України. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство з фінансування відновлення України після завершення російської агресії", - написав він у Twitter у п'ятницю.